網民熱話：綿羊仔司機「空隧」大叫　網民笑爆「入咗結界」

隧道內空無一車的場面你見過未？近日就有「綿羊仔」電單車司機疑目擊隧道空蕩無車，興奮下將車停下拍照兼放聲大叫，場面非常惹笑，網民看後瘋狂嘲笑事主竟連車牌號碼亦「出鏡」，建議事主「收番埋個車牌先」。

這段影片由網民Hosing Ma昨日（12日）在網上流傳，影片中隧道前後均無車輛，只有一架綿羊仔停在行車線上，而司機已經落車。接着一把相信是車主的男聲響起：「揸咁耐車，有冇試過呢個情況先？」聲音中反問意味甚濃，聽上去非常搞怪。只聽聲音頓了頓後又再響起，事主竟模仿電影台詞大叫：「般若波羅蜜」。結果「空隧」回音，立時遍滿了整條隧道。

男子的行徑成功逗樂網民：「雖然好x，不過我笑到gap gap聲」，有人大讚事主有趣：「睇吓綿羊仔幾有生活態度」，不過也有留言指事主這樣做是自討苦吃：「影埋自己個車牌！真x。」

網民有話說：

龍馬：影埋自己車牌放上網嗰下堅

Kwok Ngaihim：我明明專心留意佢講嘅情況係乜

Nick Kwan：真係時光倒流啊

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