修例風波：「一方有難八方支援」　大專院校聯合聲明撐中大同窗

香港中文大學昨日(12日)爆發激烈衝突，為防止黑衣人在二號橋上丟雜物堵塞吐露港公路，防暴警曾進入學校施放多枚催淚彈及出動水炮車，中大淪爲烽煙四起的戰場。大專學界今日（13日）發表聯合聲明，批評警察多次無理強攻中大校園，又指「一方有難，八方支援」，呼籲各校同學繼續抗爭，並以一切方式支援中大同窗。

簽署聯合聲明的學生會包括中文大學、城市大學、香港知專設計學院及專業教育學院（李惠利）、明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合、香港珠海學院、香港教育大學、恒生大學、演藝學院、浸會大學、理工大學、香港科技大學、香港大學、公開大學及樹仁大學。

另外，中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智昨晚也於其個人facebook交代昨日在校園衝突經過，他表示，校長段崇智昨日下午五時許到校園見學生，其後段崇智往二號橋與警方談判；段崇智之後與學生溝通，學生向校長要求警察放人，校長答應往警署救人。

梁續稱，眾人步行回二號橋，原意是校長會向二號橋的警察表示想去警署。但情況很快惡化，警方開咪說不是談判時候，此時有人用雷射筆射向警方，警方舉橙旗，沒數秒便放催淚彈。梁啟智等人當時立即護送段崇智離開，同時大喊「保護校長」，段崇智其時零裝備，梁啟智把濕毛巾給他。他坦言與校長已盡力，對未能挽救事件說：「對不起」。