修例風波：政府斥暴力升級　教局堅拒停課

(左起)楊潤雄、李家超、張建宗及陳帆促停止暴力。(陳亦瀅攝)

反修例示威者連續兩日在多區大肆破壞，政務司司長張建宗表示，昨日(12日)超過30個地區出現暴力事件，政府對此高度關注，呼籲市民遠離暴力，向暴力說不及割席。他又指，肆意攻擊他人等不會達到目的，強調政府有決心止暴制亂。

教育局局長楊潤雄表示，局方早上宣布家長可因應環境，決定子女是否上學，並指已要求學校開放照顧有需要學生，呼籲學生不要在街上流連，又指學校有機制作彈性安排，處理呈分試等考試，希望家長放心。他表示，昨日超過60間中小學停課，社會事件實在地影響學生學習，呼籲社會各界令局勢盡快回復平靜。

被問到為何只讓家長決定是否上學，楊強調政府以學生安全和福祉為考慮，今早各區交通受不同影響，與颱風時全港受襲不同，當局會繼續監察情況，必要時採取必要行動。

保安局局長李家超強調，香港任何地方亦受法律規管，無地方包括大學是法外之地，如有犯法行為，警方有責任採取行動，強調不希望學校成為滋生暴力的地方。對於中大橋衝突，他指要看回事件始末，有暴徒霸佔橋面向高速公路投擲物品，故警方需要控制橋面。至於校長在場時施放催淚彈，他反指說法沒有反映整個情況，指校長外有暴徒手持攻擊性武器，警方必須採取適當行動。

李指，近日暴力行為更為嚴重，包括有人向行駛中的列車、油站等投擲汽油彈，亦有人由天橋向公路投擲雜物，可能會產生嚴重事故。

運輸及房屋局局長陳帆指，650條專營巴士中，只有100條可提供有限度服務，鐵路和巴士失去900萬運力，市民出行受嚴重影響，營運商會盡努力維修減少影響；至今早有200多組交通燈損壞，希望駕駛市民多體諒情況。陳又指，攻擊列車的行為非常危險，強調不論政見如何，不應襲擊公共運輸系統。