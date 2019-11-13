修例風波：社會狀況特殊　多項公共服務受影響

【11:46】考慮到交通服務受阻，並為確保病人和員工的安全，衞生署宣布油麻地美沙酮診所、屯門美沙酮診所及長洲美沙酮診所今日不會開放。於該三間診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。因應其他地區的情況，其他美沙酮診所今日的服務時間亦有可能調整。

【11:06】康樂及文化事務署宣布，因應交通狀況和多區出現的特殊情況，深水埗區的石硤尾公園網球場；觀塘區的曉光街體育館；沙田區的香港文化博物館、沙田大會堂、沙田公共圖書館、瀝源公共圖書館和馬鞍山公共圖書館；大埔區的香港鐵路博物館和大埔文娛中心；油尖旺區的香港科學館、香港歷史博物館和香港太空館；中西區的孫中山紀念館；東區的西灣河體育館和西灣河文娛中心；黃大仙區的牛池灣文娛中心；荃灣區的荃灣大會堂；葵青區的葵青劇院；元朗區的元朗劇院；北區的北區大會堂；及屯門區的屯門大會堂現正關閉。

因社會混亂情況，政府今日（13日）多項公共服務受影響。其中衞生署宣布，由於交通服務受阻，轄下部分診所或會因員工未及上班而服務受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。假如預約人士未能如期應診，也毋須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。有關衞生署轄下各診所的資料，請瀏覽衞生署網址。

醫院管理局（醫管局）則表示，基於各區出現不同程度的交通狀況，今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響。公立醫院的急症室及住院服務目前就大致正常。