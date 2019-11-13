工務小組通過石門及沙嶺建龕場　議員憂交通

立法會工務小組委員會今早(13日)召開會議，審議在沙田石門安興里興建骨灰安置所、紀念花園設施和相關工程、在沙嶺墳場興建骨灰安置所和紀念花園設施工程、以及為沙田石門安興里骨灰安置所計劃興建行人隧道，3項工程分別涉款逾8.5億、逾12.4億、以及逾2.2億港元。議案在不記名投票下獲通過，將交予財務委員會審議並分開表決。

議員周浩鼎關注交通問題，指骨灰安置所雖鄰近地鐵站，但在春秋二祭時出現交通高峰期，擔心如屆時迴旋處有擠塞情況，會影響沙田廢物轉運站的交通。議員范國威則關注安葬流產胎的情況，亦提到現時只有沙嶺骨灰安置所有特別安排，又關注屆時石門骨灰安置所會否在春秋二祭時會否有特別交通服務。

食物環境衞生署副署長黃淑嫻回應指，平日該處的交通量是可以接受，於春秋二祭時或會實施管制，未必讓私家車和的士前往。她又指，會在骨灰安置所開幕前與區議會及運輸署商討，是否作出特別安排。另外她亦提到，私營骨灰安置所發牌方面，發牌委員會已批出4個牌照，原則上亦同意兩個牌照的申請，同時亦拒絕13間未符合申請要求的骨灰安置所，涉及地點在多層大廈和高密度住宅地帶。

其後會議審議有關提升4項有關污水收集設施的工程至甲級，分別為元朗淨水設施、牛尾海污水收集系統第2、3階段工程、以及吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第2階段，分別涉款逾68.6億、逾5.1億、逾6.6億和逾3.08億港元，議案在爭議聲下亦獲通過。

在議案進行投票前，並非小組委員會成員的議員郭家麒在會上提出要求點算法定人數，但由於他非委員，最終由其他議員代為提出。在會議有足夠法定人數後，委員會主席盧偉國未有讓郭家麒發言，隨即宣布進行表決。郭表示不滿未能發問，多名民主派亦在座位上與盧偉國理論，批評盧破壞程序，但盧則指以為郭只是提出點算法定人數，不知道郭要發言，並稱已進入投票程序，因此繼續進行表決，又向郭道歉，指會讓他在表決後發言。但民主派議員仍不滿，議員譚文豪和范國威更一度走出主席台前，盧則指譚的行為極不檢點，要求他離開會議室，其後亦宣布散會。