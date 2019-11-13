5名中大生被控暴動非法集會等罪　案押後待警調查

警方過去兩天欲進入中大搜查，惹來中大學生反彈，雙方爆發激烈衝突。其中5名於周一(11日)被捕的中大生，被警方控以暴動和在非法集會時使用口罩蒙面等4罪，當中4人今(13日)被解往沙田法院應訊，另1人仍留醫。4被告暫時毋須答辯，獲准保釋至明年1月8日，以待警方繼續調查。

5名被告依次為劉晉旭(21歲)、符凱晴(21歲)、高梓斌(21歲)、陳歷釋(18歲)和許貽顓(20歲)。劉今早仍在留醫，預料下午可出庭應訊；陳的左臉受傷；許的頭部則紮上紗布，據悉他被捕時頭部被硬物打傷，需縫4針，另外背部亦捱了兩棍。案件今有逾百名市民到庭聲援。

控罪指，5人於本周一在中大環迴東路研究院附近近2號橋，與不知名人士參與暴動，以及在非法集會中，無合理辯解而使用口罩蒙面。符和許另各被控一項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具，符被指管有螺絲批和錘子頭，許則涉管有士巴拿。

控方透露，符數月前因涉及非法集結被捕，現時在警方保釋中，現申請將本案押後以待警方繼續調查，期間不反對符、高、陳和許4人保釋。裁判官最終批准4人保釋。