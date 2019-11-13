修例風波：逾3千人因示威被捕　18歲以下佔20%

立法會議員胡志偉今(13日)就警方被指不恰當處理被捕人士的程序事宜，向保安局局長李家超提出質詢，要求局方交代被捕人士資料和扣留時間等，及警方在處理未滿16歲被捕者時的不恰當情況。

李家超回應指，市民有言論、集會自由，但需要和平守法，指過去5個多月有許多暴力行為，警方是可以根據警隊條例行使拘捕權。截至10月31日至少有3001人因示威相關活動被捕，年齡介乎12至81歲，當中有430名被捕者未滿18歲，佔總體近20%。

李指一般情況下，拘留時間不會多於48小時，但警方未有備存近月被捕者被拘留時間的相關數字，又指警方在處理未滿16歲被捕者時，會安排一名相同性別的合適成人陪同落口供，而拘留時亦會按性別和是否成年分開羈押。

胡追問指現時被捕者有近2500人是30歲以下，質疑是否年輕是原罪，即使只是在商場、學校門口等地方和平地組人鏈，或唱反修例運動歌曲即會被捕，反問市民是否無權唱歌、高呼林鄭下台？李回應指，警方執法基於證據，若市民在表達意見時和平守法，警方毋須執法。胡多次在座位中高叫指局長並無回答問題，主席梁君彥三度警告後要求胡離開會議廳。民主派議員起哄，指出胡是提出質詢的議員。梁宣布暫停會議，場面一度混亂。