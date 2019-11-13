修例風波：交通燈多區嚴重損毀　巴士提供有限度服務

運輸署表示，由於各處持續大規模堵路和道路設施受到不同程度的破壞，早上公共交通服務受到嚴重影響，油尖旺、沙田、元朗及大埔的交通燈所受的破壞最嚴重。基於安全考慮和路面不穩情況，專營巴士只能提供有限度服務，當中以新界東、新界西及九龍受較大影響。

隨着個別道路的障礙物被暫時移除，以及在運輸署和公共運輸服務營辦的協調下，截至上午11時，巴士公司提供有限度服務，城巴和新巴提供70條巴士路線，九巴和龍運提供25條巴士路線，過海巴士提供13條巴士路線。

另外，全港各區交通燈受到連日破壞，現時有超過240組受破壞的交通燈尚在搶修中，受嚴重影響的地區包括油尖旺、沙田、元朗及大埔，其中個別路段包括旺角彌敦道、亞皆老街、沙田大涌橋路、小瀝源路、天水圍天瑞路及大埔太和路的交通燈的修復工作預計需時。駕駛人士和過路行人在有關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全。

為道路使用者的安全設想，署方再次呼籲停止破壞交通燈及其他公路設施，切勿罔顧公眾安全。由於道路情況和鐵路服務可能會在短時間內出現變化，運輸署呼籲市民繼續留意最新的交通消息，詳情可瀏覽運輸署網頁www.td.gov.hk/tc/home/index.html或「香港出行易」流動應用程式。