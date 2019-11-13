修例風波：831事件逾兩月共拘66人　保安局指將續搜證

太子站831事件發生逾2個月，立法會議員楊岳橋今日(13日)就警方在港鐵太子站的行動提出口頭質詢。保安局局長李家超表示，由於當日有大批示威者在港九新界各區非法集結及破壞，至晚上10時45分，太子站有大量示威者破壞，有市民及長者受襲擊等，港鐵隨即報警，警方到達車站後被攻擊，遂使用適當武力及作出拘捕。截至上月31日，警方共拘捕66人，涉嫌非法集結、刑事毀壞及藏有攻擊性武器等罪名，並搜獲汽油彈、雷射槍、頭盔、防毒面具等武器及裝備。

李家超續指，當日在太子站大堂及3、4號月台，共拘捕52名人士，當中有7人由警方押送到葵涌警署，其餘45人由港鐵安排特別班次列車送往荔枝角站，其中7名受傷人士抵達荔枝角站後隨即送往醫院治療。李又稱，當晚有38名消防處人員，其中20名救護員負責運送7名受傷人士前往荔枝角站，另有18名救護員在荔枝角站B2出口將該7人分送明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理，並稱醫管局及消防等部門已多次澄清事件中無人死亡，呼籲不要再生安白造、無中生有，散播謠言，破壞社會安寧。

楊岳橋反問李家超，是否當日出現在地鐵內的市民都罪有應得且「抵打」？李重申警方採取任何武力都是因應現場行動，需要時會採取適當武力。另一名議員邵家輝則問及當日受傷長者的數目、會如何處理這批傷者，及警察如何確保被捕者的證物不會消失。李指會聯絡當日車廂內人士及受害人錄取口供，認同有示威者會即場換裝及卸下裝備，但表示警方仍然會積極搜證。