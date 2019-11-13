食衞局拒答催淚彈及水劑成分　僅稱醫護有治理經驗

持續5個月的示威衝突中，警方多次使用化學武器，包括催淚彈及水炮車的顏色水劑，惟政府一直不願公開化學物成分，公立醫院至今未能對症下藥治理傷者。今日(13日)再有立法會議員書面質詢食衞局，當局繼續拒答化學武器成分，亦無法回答公院醫護人員如何處理傷者，僅指急症室有清洗設施協助受到生化或有害物質污染的傷者進行清洗。

食衞局只重申，就催淚煙對人體的影響，已將有關健康資訊上載至衞生防護中心網頁。至於胡椒噴劑，接觸後一般出現的徵狀包括皮膚灼熱、眼部不適等，當局聲稱這些徵狀通常會在接觸胡椒噴劑後的短時間內消失。至於人群管理特別用途車(即水炮車)，當局指效用與胡椒噴劑相若，接觸到會令人感到皮膚灼熱、眼部不適。食衞局局長陳肇始日前曾承認不知催淚水劑成分，卻又發布健康指引，遭質疑是自相矛盾。

食衞局又表示，醫管局沒有備存市民因化學武器影響而求診的個案數字，僅指病人在急症室進行清洗及接受治療後，大部分可即時出院。醫管局轄下18間急症室設有清洗設施，協助受到生化或有害物質污染的傷者進行清洗，又聲稱醫護人員具備經驗處理有關個案。