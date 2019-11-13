修例風波：警犬執勤無保護　保安局指不是每次放催淚煙

自反修例示威以來，警方多次出動警犬協助處理示威活動，而期間施放催淚煙時，警犬並沒有任何保護裝備，令社會關注催淚煙危害警犬的健康，議員鄺俊宇在今日(13日)立法會會議提出口頭質詢，議員尹兆堅代問。保安局局長李家超表示，香港警方和外國群眾事件調派警犬的方法相約，警犬負責支援前線警員處理暴力行為，守衞建築物及阻嚇現場人士作出違法行為，又指不是每次示威活動都有釋放催淚煙。

李稱過去3年，並無警犬在服役時非自然死亡，又指警犬經過嚴格訓練，定期作健康檢查，確保有足夠休息及營養。他表示沒有過去3年警犬參與公共活動備存數字，亦沒有接獲領犬人報告有警犬在執勤後感到不適。他指警方注重警犬健康及執勤環境，採取一人一犬，每個領犬員會照顧其犬隻，如感不適會立即安排獸醫診治，並與漁護署保持溝通。

尹兆堅指李家超的回應不科學及沒有常識，他指警員也經過嚴格訓練及有足夠休息和營養，是否代表警員亦不用戴上防毒面罩。陳志全則指就連二戰時期徳軍也有為軍犬戴上防毒面罩，警方又有何方法監管領犬員，以防領犬員失職或不上報警犬不適的情況。李表示會將意見轉交警方再跟進。

議員陳克勤表示現時示威活動非常紛亂，警犬同樣面臨極大危險。陳克勤提到警犬退役後勞損比普通寵物犬嚴重，領養人士往往要花費高昂的照顧費，政府會否考慮為警犬提供退休後福利。李表示如要動用公帑為退役警犬提供福利，需要再作研究。他相信領養人都有足夠財力應付照顧費，愛護動物協會亦可提供支援。