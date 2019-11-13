議員憂鯉魚門商戶面臨加租　政府指酒樓雜貨檔已受惠減租

香港經歷持續多月社會動亂，到訪鯉魚門旅遊區的旅客大減甚至有店舖結業，早前政府推出解困措施，地政總署轄下大部分作商業用途的政府土地短期租約及公眾街市檔位可獲減免一半租金，立法會議員謝偉俊今(13日)提質詢，關注有鯉魚門商戶接獲通知，將於短期內加租7%。商務及經濟發展局局長邱騰華回覆指，鯉魚門現時有19個用於經營酒樓及海鮮雜貨用途的短期租約用地，並已開始受惠於有關紓困措施，自10月1日起減免一半租金。

與此同時，地政總署會每3年為每份租約進行租金檢討，亦已為涉及的租戶作出檢討，為2020年1月起的3年租金準備，而有關租戶最新租金市值的應繳租金比3年前增加6.6%，但署方現已通知有關商戶毋須理會審視結果，即租戶不需要面對租金調節。

邱續指，旅發局會積極推廣鯉魚門特色景點，包括海鮮美食村及賽馬會創意館，甚至會積極推展海旁改善計劃，興建防波堤、新觀景台及海濱長廊等，及計劃2020年向立法會申請撥款，希望工程於明年下半年開始，並於2022至2024年分階段完成。

謝追問如何讓旅客可以恢復信心，重新來港旅遊。邱回應稱若目前情況不停止，補救措施都無補於事，但當局都會與全球各國保持聯絡，聽取意見以改善情況，並表示會繼續做好旅客接待措施。

議員張宇人促請政府派錢予有需要商戶周轉，及100%擔保基金幫助商戶出糧給員工，邱表示現已將八成信貸保證提高至九成，有關計劃上限為600萬港元，5年還款期，若得到立法會同意，會額外有330億港元的承擔額，至於是否可100%擔保，則需要考慮實際情況再作研究。