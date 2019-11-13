6人涉襲警及管有武器等罪　5應訊被告准保釋

反修例示威者本周一(11日)至周二(12日)在多區聚集破壞，6宗涉及該兩日示威的案件今日(13日)在東區法院提堂，其中一名女生正留院，其餘到庭應訊的被告全部毋須答辯，押後明年1月8日待警方進一步調查後再訊，期間各人均獲准保釋。

27歲男文員李浩民被控本月11日在中環畢打街會德豐大廈外，襲擊執行職責的警長X。控方指被告向警長丟「雪糕筒」，被告獲准以5000港元保釋。

21歲店務助理馮朗濤被控管有攻擊性武器罪，控罪指他本月11日在中環閣麟街美麟樓外管有一個鐵錘，准以1000港元保釋外出。

33歲運輸工陳志明被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他同日在中環德輔道中環球大廈外管有一個灰色背包，內有一個黑色箱、一個黑色頭套、兩對灰色手套、一堆白色勞工手套、一個黑色滑雪口罩、一個白色口罩、三個綠色口罩、三支鋁管及一枝鐵筆，陳獲准以1萬港元保釋。

20歲學生羅卓峰被指於同日在柴灣悅翠苑附近涼亭內的公眾地方，無合理辯解而攜有一個黑色錘及一枝黑色雷射筆，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告獲准以5000港元保釋，期間須守宵禁令。

18歲學生吳岱宜被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他本月12日在西營盤屈地街管有一枝木棍及一把錘。吳投訴被防暴警察恐嚇，若在警誡下保持緘默會向他噴胡椒噴劑，吳獲准以2000港元保釋。

因留院未有到庭的17歲女學生馬麗雅，被控管有攻擊性武器罪，指她本月11日在銅鑼灣怡和街9至15號後巷管有一把𠝹刀，押後本周五(15日)再訊，期間由警方看管。