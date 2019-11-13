政Whats噏：當街被罵漢奸走狗　陳方安生變過街老鼠

繼9月初被人當街破罵漢奸後，被內地官媒狠斥為「叛國禍港四人幫」之一、被嘲為民主阿婆嘅前政務司司長陳方安生，今日(13日)網上流傳一段短片，見佢喺灣仔某大廈大堂，被數名市民追罵「漢奸、走狗、賣國賊」，更多番質問佢香港搞成咁，佢係咪好安樂？而佢只係一直低頭，唔敢正視現場嘅市民。

短片片長約16秒，片中所見民主阿婆正步入灣仔駱克道某大廈大堂，尾隨仲有一對外籍男女，該女正係與民主阿婆關係密切、前朝殖民地政府經濟司布簡瓊。當時有數名市民趨前，破口大罵民主阿婆係漢奸走狗賣國賊，攪亂香港，勾結外國人，畀人不斷質問「搞到香港搞成咁，你係咪好安樂？」大廈保安員一度阻止市民走近民主阿婆。

面對市民嘅罵聲，民主阿婆一直低頭，冇任何回應，當佢、布簡瓊同外籍男子步入電梯，在場保安即阻止市民前行，其中一名市民即當面向民主阿婆舉起紙牌，紙牌寫上「漢奸走狗、賣國求榮、民族敗類、賣國賊、勾結外敵、出賣港人」添！

其實，民主阿婆被市民當街破罵已非首次，喺9月初亦有一段網上短片，地點同樣係灣仔，當時佢身處皇后大道東同太原街交界嘅行人路上等緊的士，有一名身穿藍白間條T恤嘅男子上前，用手持寫上「賣港求榮」嘅紙牌擋喺佢面前，不停咁向民主阿婆話：「你鍾意玩嘢，好鍾意玩嘢」，仲鬧佢「你睇吓，你出賣香港呀！不得好死。」民主阿婆即時面黑。

該男子又不停指住民主阿婆，鬧佢「賣港求榮、賣國賊；陳方安生、賣國賊，不得好死、八婆，的士都唔做你生意，話畀你聽(你)真係Ｘ街嚟㗎，好人唔做，出賣香港。」

話時話，早就冇晒政治光環嘅民主阿婆，但又不甘寂寞，經常走出嚟對政府指指點點，又經常到英、美等地唱衰香港，實在唔知醜，依家當街畀市民罵，簡直係過街老鼠喇！