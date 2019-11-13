修例風波：74%人受社會事件影響心情　輔導協會教打大腿紓緩

協會建議市民可以用手掌高速輪流拍打自己的左、右的大腿，可將負面感覺及想法降低。(黎忞攝)

反修例風波持續超過五個月，不少港人因而受情緒困擾。災後心理輔導協會及香港心理學協會在上月底至前日(11日)向690人進行調查，發現有74%人反映最近受反修例影響心情，當中有39%人會少看相關新聞，又有17%人會選擇打機紓緩心情。

調查機構向受訪者詢問兩條問題，包括有否受反修例事情影響心情，以及最常會用哪一種方法去讓心情紓緩些，並向6至60歲不同年齡層進行調查。

對於最常會用哪一種方法去讓心情放鬆，近40%人會選擇少看新聞、17%人會打機、13%人會把負面感覺化為行動，但只有0.4%人會選擇見心理專業人士。

災後心理輔導協會義務總幹事杜永政認同，上述情況屬於出現心理危機。香港心理協會劉英健認為，心理創傷是需要透過心理治療來處理，建議經歷過創傷事件的人士盡快進行心理評估及治療。

兩個協會建議市民可以進行一個有治療作用的「EMDR自我急救方法」，包括用兩隻手掌高速輪流拍打自己的左、右的大腿約3至5分鐘，同時閉上眼想着困擾自己的事情，就可將負面感覺及想法降低，最後就深呼吸。