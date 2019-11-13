修例風波：獨立檢視會參考英國處理騷亂經驗

反修例示威持續5個多月，眾多示威者被捕，不少店舖和公共設施被毀。政府早前在施政報告表示，稍後會邀請一些社會領袖、專家、學者，深入及獨立地檢視香港的社會矛盾和正視深層次問題，本身是執業大律師的議員梁美芬今在立法會提口頭質詢。政務司司長張建宗表示，現時首要任務是平息亂象，獨立檢視會將參考英國政府處理2011年騷亂時的做法，聆聽市民、專家和學者的意見，調查事件因由。

張建宗說監警會已分階段作出調查，包括721元朗站事件、831警察進入太子站事件，及新屋嶺拘留中心的情況。截至上周四(7日)，監警會已收到大型公眾活動衍生的多宗投訴，由120名觀察員密切觀察。張指現時沒有暴動補償法例，店舖可透過保險賠償損失，或從政府對中小企資助計劃中獲援助。政府一向優先處理司法機構所提出的資源申請，過去9個財政年度，已全數按機構的申請增撥資源，不同案件審訊時間有所不同，隨着因修例示威導致案件上升，法院已彈性處理，甚至在辦公時間外繼續審理。至於會否成立24小時運作法庭，張指司法制度的更改需要很多持份者配合，需要再諮詢持份者。

議員李慧琼質問其他問責官員在止暴制亂上有何付出，會否成立協調指揮中心。張回應警方非孤軍作戰，整個政府問責團隊站在同一戰線，政府在政策上全面配合警方執法，例如食環署負責清理路障，各部門磨合需時。

議員區諾軒指政府打算待監警會明年初交報告後才作下一步檢討，認為拖延只令問題惡化，張說監警會是法定及獨立的組織，更是專門為調查警方而設。政府會多管齊下止暴制亂及處理深層次問題。