修例風波：華外交部稱美國應認清形勢　停止審議涉港法案

香港反修例風波持續，外交部發言人耿爽周三（13日）就美國國會審議《香港人權與民主法案》等問題回應，指中方已多次表明嚴正立場，也已向美方提出了嚴正交涉，再次強調當前香港面臨的非人權、民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治。他又形容，接連不斷的大規模暴力違法行徑已將香港推到極為危險的境地。

耿爽表示，美國議員公然為香港激進暴力分子張目，對示威者大肆地打、砸、燒視而不見，其目的是要借破壞香港繁榮穩定來牽制中國發展，故中方堅決反對。他續稱，美國在香港也有重要利益，有關法案倘成法不僅將損害中方利益、中美關係，也將嚴重損害美方自身利益，故中方必將採取有力措施對美方的錯誤做法予以反制；又指香港事務純屬中國內政，奉勸美方認清形勢，立即停止推動審議有關的涉港法案。

耿爽進一步表示，大規模暴力行徑將香港推到極其危險之境，強調當務之急是止暴制亂、恢復秩序，中央政府也會堅決支持港府、司法機構等採取有力措施嚴懲違法犯罪行為，保護市民的生命財產安全，恢復安寧與穩定。