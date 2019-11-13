修例風波：李家超考慮引入特別警察　增人手止暴制亂

過去數日示威愈演愈烈，教育界議員葉建源今(13日)提出急切口頭質詢，建議政府採用其他措施，避免情況繼續惡化。他指摘警方進入校園，據統計在中大使用2356發催淚彈，形容是用火水救火，質疑更難平息民憤。議員陳淑莊則提到，現時警察如同法律，又稱過去有高官在立法會上稱香港大學是私人地方，質疑警方日前在中大執法時，說法是否相違背。

多名建制派議員提到，現時香港發生大混亂，並指司局長經常提到要止暴制亂，質疑到底有何實質方法去解決問題。其中議員謝偉銓批評現時暴徒行為無法無天，形容香港為無政府狀態，反問政府有否緊急措施遏止暴徒，保障守法市民。勞工界議員何啟明指政府沒有及時處理事件，又認為大學校長沒有維持學校治安。

李家超回應時提到有3方面可處理，先從政策制訂、資源調配和工作安排方面要作出配合，例如加強情報搜集和分析、加強裝備等，確保警隊能嚴正執法。他指，希望法庭能就相關案件盡快有權威性裁決，讓大家知道法律上有甚麼容許，又希望增加警隊人手，例如招募退休警員，積極考慮引用《公安條例》，引入特別職務警察，現時正研究相關細節如何落實，認為紀律部隊有與警方相類似的訓練，可加入止暴制亂的工作。

政務司司長張建宗表示，明白市民對政府不滿，但強調破壞容易建設難，希望藉對話化解分歧，表示會認真跟進監警會報告，同時在籌備探討深層次矛盾小組。教育局局長楊潤雄指每一名校長都需要維持學校治安，為學生提供和平、理性、安息的學習環境，教育局亦會與學校保持聯絡提供協助。