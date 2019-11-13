無業漢禁錮強姦兩女囚18年　提上訴許可申請被拒

無業漢涉透過社交網站認識兩名年輕女子，先後騙她們到家中後強姦她們，其中一名受害人更被禁錮4天和施以「烙刑」。案件在高院審訊時，無業漢在其中一名受害人作供期間突然承認強姦和非法禁錮等7項罪名，但之後反口說被自己的律師誤導，以為認罪可減刑百分之二十才認罪，要求推翻認罪被拒絕，法官最終重判他入獄18年。被告張子康早前向上訴庭就定罪及刑期提出上訴許可申請，但被上訴庭法官拒絕，上訴庭今(13日)頒下判詞解釋原因。

就定罪方面，上訴人主要投訴原審拒絕讓他推翻早前認罪的決定對他不公。但上訴庭法官認同原審指，上訴人的認罪是毫不含糊，且沒有任何合理理據去推翻他認罪的決定，而且上訴人本身有案底，理應很清楚自己認罪的後果。上訴人聲稱不知道認罪後不能再就定罪提出上訴，但事實上上訴人在認罪後仍然可以提出上訴。基於以上原因，上訴庭拒絕就定罪發出許可。

不過判詞指出，律政司一方早前提出，就針對事主X的兩項控罪，由於被告拒絕承認任何實質案情，單憑早前開審時承認的同意案情，有可能不足以達致有效定罪。上訴庭亦認同此方面有可爭拗之處，故表示上訴方可就該兩項控罪的定罪在修改上訴理據後再申請上訴，屆時上訴庭會再作考慮。

在刑期方面，上訴庭法官認為原審的判刑並非過重，且沒有任何爭拗之處，故亦拒絕發出上訴許可。