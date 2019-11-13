政Whats噏：三罷搞到笠笠亂　漢奸黎又攪局

香港嘅暴力示威持續超過5個月都未停止，被內地官媒多次批評為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)就密密攪局。網民發起「三罷」行動前夕，佢先至同佢一樣有「搞事四人幫」之稱嘅天主教香港教區前主教陳日君等人會面，點知事隔3日，漢奸黎今晚(13日)又再喺屋企攪局，出席嘅就包括因違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月獲緩刑兩年嘅民主黨前主席李永達(高達)、該黨立法會議員林卓廷同工黨前立法會議員李卓人。三罷搞到香港笠笠亂，佢哋仲有閒情逸致見面，唔通嫌香港唔夠亂，仲要密謀再攪亂檔？

漢奸黎周日(10日)先喺其何文田寓所密會陳日君，同場仲有劉勝義神父，而漢奸黎嘅左右手Mark Simon亦都同一對外籍男女一齊出席。而今日，三罷行動幾乎癱瘓香港，連教育局都跪低宣布停課，漢奸黎竟然仲攪局。話說漢奸黎今日下午5時先返抵寓所，至傍晚6時許，高達同埋多次喺反修訂《逃犯條例》遊行當中，有如漢奸黎保鏢嘅林卓廷，以及曾被揭發將漢奸黎嘅秘密捐款「袋住先」9個月嘅李卓人，齊齊乘坐由漢奸黎司機駕駛嘅七人車到達漢奸黎寓所。高達坐咗喺副駕駛座，林、李2人就坐喺座駕後排位置。

3人抵達黎宅後隨即步入宅內，逗留咗近3小時，直至晚上約9時30分，先至乘坐漢奸黎嘅七人車到旺角警署外，其後再各自散去。查實每逢香港有亂事發生，漢奸黎都會頻頻攪局，過去幾個月嘅反修例遊行，佢都有參與，甚至扮演總指揮，真係唯恐天下不亂咁，唔知今次佢又想搞邊科喇。