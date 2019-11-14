修例風波：旺角莎莎遭縱火　水砲車突襲示威者中招

【01:38】旺角警署警員向示威者發射至少3枚催淚彈。

【01:13】警方水砲車駛至太子道西橋上向下方彌敦道射水，示威者猝不及防紛紛中招，不少人往後撤退。

【00:55】警員撒離後，大批持傘遮擋的示威者聚集在彌敦道與太子道西交界，有人向警署投擲玻璃樽。。

【00:16】防暴警衝出彌敦道清場，拘捕3男女，警員離開時施放多枚催淚彈。

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反修例示威者昨日(13日)持續發起在各區堵路行動仍未見緩和，旺角彌敦道及亞皆老街及山東街一帶仍有示威者以磚頭及竹枝堵路，導致交通大混亂。入夜後，有示威者在旺角山東街堆起磚陣堵路，一間中國銀行(香港)分行對出的彌敦道，疑有人放火燒路障，傳出爆炸聲，火光熊熊。警方其後在旺角展開驅散及拘捕行動，期間施放多枚催淚彈，追捕示威者。

警方隨後出動水炮車、裝甲車抵達旺角彌敦道戒備，並且再次施放催淚煙。至晚上9時許，朗豪坊對開有電箱遭人縱火，傳出多下爆炸聲。到深夜11時許，有數百名黑衣男女聚集在距離旺角警署約300至400米外，與警署內的警員對峙。

至今日凌晨零時許，旺角砵蘭街莎莎化粧品店遭示威者蹤火，消防員接報後趕至把火勢救熄，而對開路面滿布磚塊，有黑衣人仍未散去。