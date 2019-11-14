11學生大使赴孟加拉救盲　有學生決定讀醫帶來光明　

失去視力的世界會是如何？人口逾一億的孟加拉有約80萬人失明，並有約200多萬人面臨白內障等致盲眼疾，唯當地只有不足1000名眼科醫生，醫療資源匱乏。一群生活在香港的「幸運兒」跨越2000多公里，遠赴當地了解眼疾情況，並深入民居與病患交流，感受生命影響生命的真諦。

奧比斯於學界宣揚全球救盲方案及護眼之道，藉舉辦「奧比斯學生大使運動」培養學生的公民意識，當中11名表現出色的學生獲選為學生大使，今年暑假到孟加拉參與海外救盲體驗團。4位學生大使均稱，出發前「既期待又怕受到傷害」。

就讀中6的楊子晴(AY)說：「去之前覺得落後、危險，但情況比想像中好，當地人相當友善」。經過6日5夜的體驗之旅，AY認為當地人對感染眼疾的警覺性低，歸根究底是教育問題，她憶述到當地學校參與視力篩查活動時，遇到一位年輕媽媽抱著正不斷哭喊的女兒，無助地四處張望，「望真一點，小朋友雙眼眼球已經變成白色」，小女孩證實患上青光眼，完全失明。AY經此事後深明教育的重要性，「我哋見到隻眼有問題，會即刻睇醫生，更何況隻眼已經全白？我哋覺得係常識，但(當地人)因為教育不足而忽視了問題」。

此外，體驗團還到訪當地眼科醫院，走進手術室觀察兒童白內障手術過程。4位學生大使均異口同聲表示對這個行程非常難忘，因手術中途竟然停電，幸好有後備電源才令手術有驚無險地完成，令他們更明白孟加拉資源匱乏問題，若有充足資源必定能令更多人重見光明。

另一位學生大使黃瑋晴稱，出發前一直猶豫應否報讀醫科，她在港亦曾觀察手術過程，發現自己害怕看到血肉模糊的場面，笑指:「入手術室就會暈」，但經過今次旅程，頓悟行醫不一定只是做手術，為患者做檢查及提供適切治療方案同樣有意義，故下定決心報讀醫科，望為世界出一分力。