東方日報A1：政府「怕中圈套」　教局拖3日始停課

反修例示威者持續癱瘓香港三日，政府卻「死要面」拒宣布停課，令八十萬學童慘成磨心！示威者一連三日的三罷行動導致港鐵停駛、路路不通，惟政府以不墮入停擺圈套為由拒絕停課，令學生須於磚頭橫飛、滿布催淚煙的街道苦覓上學路，更有示威者塗污校巴，嚇怕一眾學童。教育局局長楊潤雄昨早仍死撐不停課，是因各區交通狀況不同，不能與颱風相提並論。直至昨日下午二時，政府終於跪低，宣布今日全面停課。有校長鬧爆政府罔顧學童及市民生命安全，認為遲遲不宣布停課，是意氣用事的決定。此外，特首林鄭月娥昨晚與司局長等高層於禮賓府召開會議，未知是否商討新一輪止暴制亂方案，有防暴警員在禮賓府外戒備。

示威者發起的三罷行動於昨日進入第三日，經過周二晚香港中文大學近吐露港公路的激烈衝突後，昨早港鐵多條線路包括東鐵全線、觀塘線及吐露港公路來回行車線封閉，令市民出行困難重重。教育局昨早發出特別公告，宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，但依然堅拒停課。

楊潤雄昨早會見傳媒時解釋，昨日情況與颱風吹襲不同，沒有宣布停課是由於各區交通都受不同影響，他強調，政府以學生安全和福祉為考慮，當局會繼續監察情況，必要時採取必要行動。不過，至昨日下午二時，政府突然跪低，宣布全港學校，包括幼稚園、小學、中學及特殊學校將於今日停課。

教育局發言人指出，社會連日受到暴力示威者廣泛破壞，除有保母車遭破壞外，亦有學校遭受威嚇，情況令人齒冷，強烈譴責此等故意危害學童安全、剝奪學生學習基本權利的行為，呼籲學童留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。

然而，早在教育局宣布停課前，昨早已有多間學校自行決定停課，據悉，北區及大埔區有超過五十間學校決定停課，而沙田區幾乎全部小學停課一日。香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠確認，學校已連續兩日停課，而校園會如常開放，教師會照顧有需要回校的學生。位於太和邨的林村公立黃福鑾紀念學校，校長陳喜泉亦指，顧及學生安全的情況下，學校昨日停課一天，學生不用回校上課。

幼稚園校長胡女士昨在電台節目上炮轟，教育局不停課是罔顧市民安全、意氣用事的決定。她認為，昨天交通大癱瘓，教育局應有清晰停課指引，質疑為何中學及幼稚園不停課，讓學生留在最安全的家中。

她批評教育局昨早七時半宣布學生家長可視乎情況決定子女是否上學，而學校須保持校舍開放，「家長住本區可以帶仔女返幼稚園，但員工返唔到工，學校做唔到按人手比例照顧學童」。

另外，網上流傳警方昨早截查校巴。警方澄清，事發於清晨約六時五十分，有示威者在將軍澳寶順路唐明街迴旋處非法堵路期間，有人用噴漆塗污數輛被堵塞的校巴及接載員工的車輛，而事發時學生及員工仍在車上。由於擋風玻璃視線受阻，有人報警求助，警方到場後協助抹走有關噴漆，令相關車輛可安全駛走。

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