探射燈：種樹僅為綠化　落後兼思慮不周

名勝建築只屬繁華城市的其中一環，廣種綠樹，規劃得宜的城市綠化方案，能夠達致過濾空氣減低污染、降低氣溫減少熱島效應，以至可避免酸雨侵襲等效果。有專家認為，本港在城市綠化上落後，可參考內地的做法廣植針對城市狀況的「導航樹」，改善環境。

康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮指，政府在綠化規劃上遲緩，如斜坡上種植的樹木只是為了綠化效果，忽略一種重要的降溫功能，以往山坡種植的是白蘭樹，不但散發清香，而且能夠將氣溫下降攝氏3度以上，可惜颱風過後已不復見，新種的樹亦沒有此方面的考量。

張亦指，得宜的綠化方案能充分發揮樹木的優點，內地部分城市在綠化規劃上頗具效益，如位處盆地的內地四川，城市的地形易受空氣污染影響，當地政府就廣植桂花樹，此樹不但有過濾空氣之用，更會散發淡淡清香，能夠發揮多重功效，值得港府借鏡。

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