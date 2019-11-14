探射燈：栽種方法唔穩陣　新舊樹恐齊冧

山竹襲港後，除了建築及休憩設施修復進度緩慢外，受災嚴重的各區塌樹雖大致上清理完成，惟市區的樹木被揭發存在頗多「盆栽樹」，缺乏足夠泥土及生長空間。有樹木專家稱，山竹後尚未倒塌的樹存在隱患，政府未有完善的修樹機制，未來面臨颱風時，或會令新舊樹木「一齊冧」。

香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指，山竹時未被吹倒的大樹不代表絕對安全，如藍田麗港城花園的黃槿，有數棵未有於颱風中倒塌，卻被吹得傾斜，泥板鬆脫，花槽屬於上闊下窄的設計，未有足夠泥膽支撐大樹，若颱風再來勢必被吹倒。

趙又指，現時新指引沒有硬性規定在塌樹的位置重新種樹，惟大多新種的樹木都以樹苗為主，有鐵架支撐，這些支架不足以抵禦8號風球或以上風暴，加上市區的環境所限，尚存的大樹大部分出現泥膽不足情況，樹木不斷長高卻又不作修剪，最終或會落得新樹舊樹一起倒下的現象，故一套完善的修樹機制十分必要，但當局現階段未有方案。

----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！