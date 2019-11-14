探射燈：山竹災後已逾年　景點復修未搞掂　

超強颱風山竹襲港至今逾1年，惟多個休憩空間及知名景點建築仍未修復。當中石澳「藍橋」未開始修復工程；中環都爹利街的法定古蹟煤氣路燈，移除後未重置。將軍澳和小西灣仍有部分行人道因工程未完成而需圍封。關注團體直指，工程久未修復，將影響居民休憩空間，希望政府增加透明度，讓市民了解工程進度。

藍橋又被稱為「情人橋」，為情侶打卡及拍攝婚照熱點，惟山竹後整座橋被吹至瓦解。據悉，當局僅修復同一位置水渠，但藍橋的復修工程至今仍未動工，現場有康文署告示，但未見有工程進行。婚紗攝影師Kel Li慨嘆，情人橋歷史悠長，周末吸引不少情侶「朝聖」，對政府遲遲未修復感到可惜，批評政府愛理不理。

中環都爹利街兩旁有4盞煤氣燈，其中3盞被倒塌大樹壓毀，僅存1盞亦受損。煤氣燈有過百年歷史，但風災至今逾年，修復工程依然未完成；都爹利街石階亦正進行維修工程，有近3分1面積被圍封。

多區海濱設施亦受創，部分至今仍未完全恢復。將軍澳海濱公園及長廊行人路路磚被吹散，當局在部分路段改鋪麻石磚及加建防浪牆，惟今年風季已過，工程仍未完成；小西灣海濱花園鄰近運動場的行人路，亦因加建圍牆而需要關閉。

拓展公共空間公共關係副總監王瑜翎表示，工程的施行會影響附近居民的生活，而因工程引起的噪音和沙塵亦會減少居民使用休憩設施的時間。王建議政府遇到同樣情況時增加透明度，令市民也能了解復修工程。

立法會議員謝偉銓表示，香港的施工期尚算合理，拖慢工程進度的通常是前期的規劃、設計及諮詢工作，其中海堤加固及防浪工程，一般比岸上設施的修復複雜，涉及多個部門，建議政府多注意統籌協調，與居民溝通等工作。

土木工程拓展署發言人指，截至10月底，將軍澳防浪牆結構已完成約75%，爭取在今年底完成建造，預計費用約1400萬港元。

康文署發言人指，正分階段以麻石磚代替百歲磚鋪砌將軍澳海濱公園的行人通道，以及鞏固和加高花槽等，預計明年第1季完成；小西灣運動場加建圍牆工程預計今年年底完成；石澳藍橋前期重置工程研究及撥款申請工作已展開，暫時未能確定具體時間表及有關工程費用。

路政署發言人指，都爹利街石階及煤氣路燈的修復工程正按計劃進行，預計可於今年底至明年初完成，總開支預計約400萬港元。

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