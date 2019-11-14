Dr.東：克雅二氏症首九月呈報上升　發病死亡最短僅73日

醫源性的克雅二氏症是經由醫療或手術過程中傳播，如器官移植。

成因不明、可導致痴呆及行動困難的腦病「克雅二氏症」屬罕見病，至今未有針對性治療，死亡率亦高。衞生防護中心在近期的《傳染病直擊》中公布，今年首9月該症呈報個案有上升趨勢，過去5年，中心呈報該症每年介乎8至10宗個案，但今年截至9月底，已錄得13宗個案，超過90%患者感染成因不明，過半數個案更在一年內死亡。

克雅二氏症是一種罕見的腦病，屬傳染性海綿狀腦病的一種。此病可據病因分為4類，分別是偶發性、家族性、醫源性和非典型。偶發性克雅二氏症的傳播途徑不明，卻最常見；家族性由遺傳基因突變引起；醫源性是經由醫療或手術過程中傳播，如器官移植；非典型則與進食患瘋牛症的牛製品有關。

衞生防護中心指出，克雅二氏症潛伏期很長，以年期計算，可長達30年，該症大部分患者都屬長者。此症臨床病徵主要是漸進性痴呆和行動困難，痴呆的症狀會逐漸惡化，身體會抽搐，亦可能出現視力模糊、行為異常及癲癇。大部分患者在症狀出現後一年內死亡。

克雅二氏症自2008年起於本港被列為須呈報疾病之一，衞生防護中心指，自2014年至今年9月30日共錄得58宗呈報個案，過去每年約錄得8至10宗，但今年的個案較多，截至9月30日已錄得13宗。

在這58宗個案中，全部都屬偶發性的克雅二氏症，當中46人死亡，死者中有43人是死於克雅二氏症，其餘3人死於其他疾病。死亡個案中，67%人於一年內死亡，自發病到死亡最短時間的個案僅73天。本港錄得的個案超過九成沒有到訪過瘋牛症爆發地區，亦沒有家族病史，也不曾進行過血液輸送或器官移植。

衞生防護中心表示，目前沒有治療任何類型克雅二氏症的方法，因此治理以支援性為主，以紓緩症狀及減慢病情惡化。由於偶發性的克雅二氏症成因不明，目前未有任何預防方法。至於針對醫源性的克雅二氏症，本港則有規定患者不得成為人體器官、組織及血液成分的捐贈者或製作成生物製品。

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