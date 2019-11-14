修例風波：止暴制亂無效　議員轟高官匿辦公室

社會上續有堵路行為，政府的止暴制亂被質疑未見成效。(何瑞芬攝)

立法會今早(14日)復會，繼續處理由教育界葉建源就近日香港示威衝突事件提出的急切質詢，關注政府有否制訂平息民憤的緊急措施。不少議員提到社會上續有堵路，政府的止暴制亂未見成效，議員梁志祥提到，現時民憤愈來愈大，不少暴徒進行「三燒」和投擲汽油彈，政府未有為市民提供安全保障，高官只在辦公室看電視留意社會狀況，不知道市民的苦況，反問政府高官能否帶頭到堵路的地方清理路障，令市民敢於與暴徒抵抗。

議員郭家麒提到，昨晚(13日)有市民被催淚彈射中，亦有年輕人墮樓不治，批評政府至今仍不肯就修例風波成立獨立調查委員會。保安局局長李家超反駁郭的說法以偏概全，是合理化暴力，對整宗事件不好亦不負責任，變相推年輕人往深淵。

政務司司長張建宗指社會受很大影響，市民上班受阻、學校停課、法治受到衝擊等，現時民憤最高，強調需將理性與暴力切割，及客觀看待問題。現有約100名懲教署人員自願協助警隊擔任特別職務警隊，當局不會姑息和縱容公務員參與非法活動。至於清理道路方面，他願意和考慮去清理，建議立法會議員一起參與。

議員麥美娟關注政府昨晚召開的高層會議內容，張拒說詳情，重申政府努力尋找出路，支援警隊。議員陳志全指若有問責官員引咎下台可令民憤降溫。