申訴署：康文署泳池公眾授泳區欠統一機制

泳客在公眾泳池教授泳術，難免影響其他泳客暢泳，康樂及文化事務署現時仍未就設立「公眾授泳區」制訂統一機制。申訴專員趙慧賢今(14日)宣布展開主動調查，審研康文署對公眾泳池公眾授泳活動的規管。

申訴專員公署表示，早前就另一宗有關公眾泳池泳線分配及監管機制的主動調查，向公眾收集意見時接獲不少意見，指有泳客在泳池內進行私人或集體授泳活動，對其他泳客構成滋擾，公署過去不時收到市民相關投訴。

康文署44個公眾泳池中有9個設立了「公眾授泳區」，規管泳池內的授泳活動。惟申訴署初步查訊發現康文署仍未就設立「公眾授泳區」制訂統一機制，申訴署認為有需要就公眾泳池內公眾授泳活動的規管情況作出審研，長遠減少授泳活動對泳客帶來滋擾問題。

趙慧賢指，不少市民習泳時確需要利用公眾泳池進行授泳活動，故康文署應考慮制訂措施，將有不同需要的泳客分流，紓緩參與授泳活動人士與其他泳客之間的磨擦，此項主動調查將審研康文署規管公眾泳池內授泳活動的工作，如有需要會向康文署提出改善建議。