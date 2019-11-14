修例風波：美參議院擬以非正式方法　加速表決港人權法案

香港修例風波引發的暴力衝突不斷升級，並延燒大學校園，國際持續關注。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周三（13日）發表聲明，譴責香港當局使用過量武力。有指參議院共和黨領袖麥康奈爾計劃以非正式方法表決《香港人權與民主法案》，以加速在本月底前通過。

麥康奈爾周三與參議院外交關係委員會共和黨籍主席里施、共和黨參議員魯比奧會晤，討論《香港人權與民主法案》表決的時間表。魯比奧其後在Twitter表示，有關討論取得非常大的進展。有指麥康奈爾願以名為「熱線」的非正式方法，透過電郵或電話等取得其他參議員一致同意；參議院最快本周開始審議法案，或可於下周五（22日）前通過。

CECC主席兼民主黨籍眾議員麥戈文（James McGovern）及身兼CECC共同主席的魯比奧聯合發出這份聲明，指極度憂慮香港不斷升級的暴力及針對大學校園有預謀的攻擊，香港警方期間使用逾千枚催淚彈，令人質疑北京的戰略是否製造更多混亂及示威。他們譴責香港當局使用過度的武力，並支持《中英聯合聲明》中承諾的政治問責制、政治對話和保護民主自由的要求。

聲明又提到針對區議會選舉候選人的襲擊，及威脅取消本月24日舉行的選舉，只會加劇民眾不滿。他們呼籲北京應考量在採取任何措施破壞香港自治權時可能面對的後果，包括加劇政治動亂、被限制進入國際金融體系、甚至是美國及國際社會就此推出的新制裁。