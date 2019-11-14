修例風波：多區市民自發清路障　屢遭示威者襲擊

修例風波延續已五個月，本周連日有示威者發起「三罷」，並在本港多區堵路，期間，有持相反政見的市民自發清理各處的路障，引發連番衝突。

警方指，示威者今日(14日)繼續在全港多區大肆破壞，並在不同地區用雜物設置路障，嚴重破壞公共安全和秩序。警方留意到今早在香港理工大學附近有示威者堵路，期間有市民自行清理路障，有人向他們投擲磚頭和硬物，對於人身安全造成極大威脅。

早前，亦有示威者向清理路障的市民投擲硬物，例如昨晚(13日)示威者在海底隧道九龍出口的附近行人天橋投擲膠椅，其後更擊中行駛中的汽車。前日(12日)，示威者在西區薄扶林道一行人天橋向清理路障的市民投擲硬物，令1名市民頭部受傷。

警方警告示威者必須立即停止所有暴力行為。警方呼籲市民盡量避免在危險地方自行清理路障，以免被人施襲。警方會盡最大能力回復社會秩序和交通安全。

香港環保物流及清潔從業員協會發聲明譴責暴徒的行為，要求盡快將用磚頭掟中七旬清潔工友致其腦幹死亡的暴徒緝拿歸案，還當事人及家屬一個公道。聲明又指，清潔工友長期工作辛勞只為微薄酬勞，近日更需為社會事件的破壞「埋單」，日常工作負擔百上加斤。