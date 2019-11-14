大專女涉藏武器還押候訊　辯方投訴警威脅強姦

市民連續多天發起全港「三罷」行動，一名大專生涉在長沙灣參與堵路，其後被警員截獲，在她身上搜出鐵錘、摺刀及易燃液體等物。大專生被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今(14日)在西九龍裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押至明年1月6日，以便控方索取法律意見及警方進一步調查，被告須還押候訊。

控罪指，19歲的被告韓德芳今年11月12日在長沙灣福榮街512號地下外的公眾地方攜有一枝鐵錘、一把摺刀及一瓶含一公升易燃液體的膠瓶。控方透露案情，指當日被告與10多名黑衣人聚集在港鐵長沙灣站外堵路，警方展開驅散時，被告逃走並躲藏在一輛貨車底下，惟被發現，及後被搜出鐵錘、摺刀、易燃液體、打火機及一疊報紙。該液體經初步檢測為火酒。

辯方指，被告活躍於行山及露營，涉案的鐵錘及摺刀正是用作行山用途，液體是醫藥用酒精，當時被告亦攜有60支生理鹽水。辯方稱被告曾學習急救，素有赤子之心，希望在場幫助別人。辯方亦作數項投訴，指被告在警車上受警員的不恰當對待，沒有預警下受到掌摑及被辱罵為「臭X」，警員又威脅被告「信唔信我喺度強姦你」，致被告身心受壓力及驚恐。