政Whats噏：陳健波批政府文宣傳統　張建宗反讚其Fb成功

有時文宣工作會影響社會輿論，近月香港社會氣氛低迷，社會上有唔少文宣批評政府工作，有時政府都會喺社交媒體上有澄清，至於成效係點，相信大家有目共睹。近年喺Facebook上好活躍嘅保險界陳健波(波哥)，今早(14日)批評政府嘅文宣做得傳統，無助解決社會亂局。政務司司長張建宗都承認有不足，仲大讚波哥好成功，話佢嘅Facebook專頁做得好。既然識得讚人，唔知張建宗會唔會打算向波哥取經呢？

近排社會上出現唔同形式嘅文宣，仲要有埋多國語言添。波哥喺立法會上提到，暴亂嘅其中一個最重要嘅根源，係因為有人大量製造極有感染力嘅文宣，當中包括美化暴力同埋煽動仇警。佢認為唔少人誤信這些文宣，所以對社會產生大量仇恨同憤怒，但喺面對咁強勁嘅國際級文宣時，政府只係傳統方法去回應，鬧爆「完全幫唔到件事」，認為應該要斧底抽薪，從根源去糾正。

張建宗回應時批評假新聞無日無之，仲話「真係假假真真、真真假假、是是非非，真係好難去判斷」。佢承認做得不足，話一查到係事實，就即刻喺不同途徑澄清，而近排仲陸續用社交媒體去做。話雖如此，但佢就話希望市民可以明辨是非，唔好不分青紅皂白，要求市民都要同朋友澄清。不過話時話，政府部門嘅網頁好多時都好沉悶，所以都冇乜人睇，張建宗要求市民明辨是非前，係咪應該先要檢討呢？