修例風波：大律師指毋須用緊急法　全港可施宵禁令

香港局勢持續升溫，港府昨晚(13日)急召一眾司局長召開緊急會議商討對策，據知曾討論是否實施宵禁令，以減低街上示威者人數。有法律界人士表示，當局可根據《公安條例》第31條，行政長官如信納為了公共秩序而有需要，可藉宵禁令指示每位人士在指明的地區及時間留在戶內，並持續生效。任何人違反宵禁令即屬違法，一經定罪可監禁2年。

執業大律師龔靜儀表示，當局可根據《公安條例》或緊急法頒布宵禁令，當中以根據《公安條例》較簡單直接，亦不需重新立法。當局可宣布全港或分區宵禁，但她認為多個地區都有黑衣人聚集，全港宵禁才有效果。

龔分析雖然不少人擔心香港實施宵禁會令海外投資者失信心，影響國際金融中心地位，股市隨時大跌，但近日衝擊不斷，交通癱瘓，香港陷入水深火熱，經濟已受損，「再咁落去，個市遲早冧！」港府必須兩害取其輕，實施宵禁是可行出路，待社會回復平靜再解決深層次矛盾。一旦宵禁，警方執法相對容易，法庭可從速處理案件。不過，全國人大常委譚耀宗認為以警方的人手，即使宵禁亦無能力執行。