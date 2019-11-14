野戰迷謀殺案　法醫稱死者頭顱及頸大出血致死

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」設局在五桂山殺害和棄屍，死者兩名戰友嚴汝衡及周正賢被控謀殺罪。案件今(14日)在高院續審，控方傳召法醫潘偉明作供講述有關死者的驗屍報告。

潘指他於2017年5月29日曾到五桂山，當時消防員在斜坡上發現死者，潘看着他們把死者搬離山坡及進行初步檢驗，認為死者約在1至2日前死亡，並於6月1日進行驗屍。

潘說他發現死者的頭骨有裂傷，傷口分別為線型或曲線，似由鈍物造成，力度估計是輕至中度。死者的臉上有瘀傷，面上及頸項多處刀傷，主要集中在右邊，部分刀傷深入肌肉內，但並沒插入骨骼內。不過潘指死者頸項的刀傷深入至靜脈，並因此而令其大量出血。

經解剖後潘發現死者右邊近太陽穴的顳骨位置出現粉碎性骨折，似被擠壓做成，並造成顱內出血及放射性骨折，頭骨的骨折亦由右邊蔓延至左邊。控方其後拿出警方當時從山邊執到的鐵通，潘指死者頭上的線型傷口符合由該支鐵通造成。另外潘又指當時死者被麻包袋笠住頭部，他檢驗過麻包袋後認為死者應該是被插鐵通後才被笠上麻包袋。

潘指死者的軀幹有多處瘀傷，潘認為有機會是死者滾落斜坡造成或被硬物甚或拳腳打傷。潘指死者的死因是頭部受傷，頭骨骨折導致顱內大量出血，以及頸項大量出血致死。

辯方盤問潘時，他承認除了死者頸項的刀傷肯定非滾落山坡造成，其餘瘀傷及頭骨骨折有機會是死者滾落山坡造成。