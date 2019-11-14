修例風波：所有場外投注站6時關閉　今晚六合彩攪珠如常

香港賽馬會宣布，因應最新市面及交通情況，並為確保員工及市民安全，除較早前已宣布今日(14日)暫停服務的場外投注處，其餘場外投注處、電話投注及顧客服務熱線接線生服務，於傍晚6時提早暫停服務；而互動投注、1886電話投注自動服務系統及顧客自動服務系統的服務維持正常。此外，原定周二(12日)延至今晚的六合彩攪珠，將如期舉行。

康樂及文化事務署亦宣布，今日因應附近出現特殊情況，深水埗區的石硤尾公園網球場、東區的鰂魚涌體育館和鰂魚涌公共圖書館、油尖旺區的香港歷史博物館和北區的上水公共圖書館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。

另考慮到交通服務受阻及其他可能出現的特殊情況，康文署各區的所有圖書館將提早於傍晚6時關閉；博物館及表演場地則由傍晚時起提早關閉或開放至節目完結。除香港大球場外，所有康樂設施則將於晚上7時陸續關閉(泳池開放至第二節完畢)。

入境事務處(入境處)宣布，由於公共交通服務及部分主要交通幹道受到嚴重影響，處方轄下的9間智能身份證換領中心(換證中心)將會在今晚7時暫停服務。已預約的市民可提前於今天較早時段或在稍後日子前往換證中心辦理換證手續，而毋須重新預約。因應各區實際情況，個別換證中心可能會隨時提早關閉，申請人前往換證中心前，請留意最新的政府新聞公報或致電換證中心查詢。