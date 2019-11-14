政Whats噏︰示威者多為大學生　葉劉轟校長尸位素餐

香港5個多月以來，暴力示威行動不絕，喺違法暴力示威中被捕嘅有唔少都係年輕人，其中被捕嘅大學生及大專生已累計超過700人，有說法指香港喺呢場修訂《逃犯條例》風波中損失咗一代人。身兼行政會議成員嘅立法會議員葉劉淑儀(葉劉)直言情況令人震驚，仲話作為納稅人，不禁要問一句，班大學校長咁多年來，喺培養學生品格方面到底做過啲乜嘢，點解大學竟然變成暴力嘅溫床，直斥各大學校長係尸位素餐。

葉劉噚晚(13日)就喺社交網站發貼文，羅列2016至2017年度8間資助大學校長薪酬，最低嘅係嶺南大學校長鄭國漢，為465萬港元至480萬港元；最高就係時任理大校長唐偉章，達765萬港元至780萬港元，直指大學校長福利薪酬高到令人咋舌，甚至比特首薪金高出2倍或以上。

葉劉又話，一直有傳聞指大學校園內藏有軍火庫，甚至有製造炸彈的工場，但喺呢啲暴力分子壓力下，部分大學校長竟採取姑息態度，協助佢哋阻止警方進入校園執法，仲特別提到呢兩日警方與中大學生喺校園出口2號橋位置發生嘅衝突添。佢認為，學校根本冇合法理據阻止警方進入校園執法，但校長就選擇偏袒暴力學生，實屬非常不當咁話。

葉劉又提到，部分人只視大學校長呢個職位為仕途上踏腳石，以港大前校長馬斐森為例，因港大喺世界排名上躋身前列，故此馬斐森離港後，就可以成功轉職到英國著名嘅愛丁堡大學出任高層喇。不過政府亦都係責無旁貸，皆因回顧回歸以來歷任教育局局長，好多均冇學術背景，所以就冇足夠學術地位或知識同大學校長周旋，結果就造成現今放任自流嘅局面喎。