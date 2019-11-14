修例風波：​百名懲教員任特別任務警察　守衞政府處所助防暴

修例風波持續逾5個月，惟示威活動未見平息，有指政府研究按現行法例，由特首授權警務處處長委任其他紀律部隊自願人士擔任「特別任務警察」，懲教署將會是首個參與的部隊。政府今發聲明(14日)指，警務處處長已根據《公安條例》(第245章)第40條，委任一批懲教署人員為特務警察，以增加警方的人手和力量。

警務處會先以試行形式，安排委任不多於100名懲教人員為特別任務警察。該些人員熟悉使用防暴裝備且在日常工作負責相關職務，並願意擔任特別任務警察。作為試行階段，根據警務處的運作需要，是次獲委任為特別任務警察的懲教人員，將主要負責守衞警務處處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等方面的工作。

相關懲教人員獲委任為特別任務警察期間，將暫時由懲教署以非全職形式借調至警務處，執行特別任務警察的職務。就此，懲教署會通過靈活調配工作，配合有關安排。此外，視乎警務處的人手需要及社會活動的發展，政府不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊的壓力。