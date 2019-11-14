修例風波：警批暴行如恐怖主義　促中大勿讓校園變兵工廠

修例風波引發的激烈衝突愈趨失控，有學生掟燃燒彈堵塞主要幹道。警察公共關係科總警司謝振中在記者會表示，截至今日(14日)中午，全港有20個主要路口出現堵路，他形容暴徒將大學變成兵工廠，風氣蔓延到其他大學，包括浸大及理大，暴徒的行為與恐怖主義近了一步。

謝指，不少中大職員反映校內藏有很多汽油彈，暴徒情緒激動到接近失控的地步，職員擔心宿舍會被縱火。中大2號橋持續被佔據，暴徒續向吐露港公路掟汽油彈，又嘗試點燃雜物，將一個大火球射向路面，在場人士拍手歡呼。至於理大則有暴徒佔橋，封鎖紅隧，向清路障市民掟雜物，亦有暴徒向巡邏的警員及路過的電單車射箭；暴徒亦在浸大校內製造大量汽油彈，在聯合道設大型路障及磚陣。

他強調警方從來不會主動，亦不希望進入校園執法，沒有所謂的「圍困」、「圍攻」、「攻擊」校園，往往是先有暴徒影響公共安全，警方才會介入處理。他說警方當日撤離中大2號橋是冀有空間給予校方處理，當時校長承諾不讓人入2號橋掟雜物，警方現希望校方兌現承諾，勿容忍校園變成暴徒的兵工廠，又指若情況持續而令學校成為犯罪溫床，警方是不可袖手旁觀，有需要時仍會介入處理。

至於沙田法院昨晚(13日)被縱火，謝指一旦法院裁決與暴徒的理念不一致，他們就用破壞及縱火作發洩，反問社會是否一直容忍下去，若情況持續，日後是否持不同政見就會被襲擊。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，警方昨拘捕244人，涉非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警、公眾地方行為不檢等；警方昨使用578發催淚彈、471發橡膠子彈、71發布袋彈、22發海綿彈。

昨日網傳荃灣有一名身有刀傷的男子死亡，聲稱是遭警方殺害，江澄清指，有關大廈已公開閉路電視片段，片中可見該人獨自入大廈，到有關樓層，過程中無人接觸過他，醫生初步檢驗此男多處骨折，並無刀傷。至於日前在馬鞍山被暴徒淋易燃液體放火燒的男子，有五成皮膚燒傷，情況仍危殆。