月花9萬元幫小草買埋衫　石棺藏屍案首被告稱收入交唔到稅

荃灣石棺藏屍案今日(14日)在高院續審，首被告曾祥欣繼續作供，接受第三被告張善恒的律師盤問。張的律師指出，張在事發前數天才認識死者，與死者見面3次，張對曾與死者之間的金錢轇轕，以及打劫死者的計劃均不知情。

律師指事發前數天，張飲下由曾及次被告劉錫豪提供的顏色飲品後一直昏睡，事發前一晚他被曾搖醒，張在神志不清下陪同另外兩名被告到觀塘海濱視察環境。

曾的證供指，事發當日張有份陪同曾出外接死者回單位及購買哥羅芳，但律師指出，當日曾只是要求張陪同食早餐，不知曾原來相約了死者見面。購買哥羅芳時，是曾與店員接觸，張站在一旁，曾沒向店員說出「哥羅芳」3字，只說出某個化學名詞。

律師又指，在事發的關鍵時刻，劉錫豪用毛巾掩住死者的臉，曾祥欣戴上醫學手套替死者打酒精針，張大叫：「停！唔好搞死人。」不過曾否認有將迷暈飲品給張飲用，他指買哥羅芳時，並非他而是張與店員接觸，事發時張只是反問「點解喺度整死人」。律師指，曾威脅張不可將他打酒精針的事告訴台灣警方，否則傷害張的母親，曾否認。

曾祥欣今日另接受控方盤問，控方指曾為另外兩被告等住在DAN6單位的人提供免費食宿，猶如眾人的「老闆」，因此其他人對曾言聽計從。曾否認他是「老闆」，但透露他每月支出8至9萬港元，包括「食嘢飲酒」及「幫小草買衫」等開支，主控官由此推算曾一年收入約100萬港元。

曾在主控官多番追問下，承諾全年收入約有70至100萬港元。主控官問曾有否為收入交稅，曾尷尬地說：「我啲收入交唔到稅。」法官提醒他有權不回答涉及刑責的問題，最終曾不肯回答「交唔到稅」的因由。