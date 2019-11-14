售貨員涉毀交通燈須還押　澳洲籍教師被控企圖襲警准保釋

有網民前日(12日)繼續發起「三罷」行動，呼籲市民罷工罷課，當日港島有多人被捕，東區法院今(14日)處理5宗涉及當日在港島一帶的案件，全部被告毋須答辯，押後明年1月7至10日等警方進一步調查再訊，當中一人須還押。

其中19歲兼職售貨員黃錦威被控一項刑事毀壞罪，指他於本月12日在筲箕灣太康街至筲箕灣道交界，非法損壞行人過路交通燈。控方指他涉嫌剪斷交通燈電線，警員X拘捕他時更疑被剪刀擦傷手。辯方直言被告未聯絡到家人到庭，但可以500港元申請保釋，最終其保釋申請被拒，為5案中唯一被還押的被告。

32歲居港澳洲籍女私人英文教師NUNAN Rebecca Louise，被控一項企圖襲警罪。她涉嫌在本月12日在中環環球大廈至交易廣場之間的行人天橋上，企圖用磚頭襲擊一群正在地面執行職務的警務人員。控方指事件中雖無擲中任何警員，但不排除稍後會改控其他控罪，裁判官最終批准被告以現金1萬港元及其母親的1萬港元人事擔保外出。

17歲學生程彥璋，被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他於本月12日，在堅尼地城城西道與西祥街交界，管有一個藍色背包、一頂鴨舌帽、一副太陽眼鏡、一對手套、一支膠水、一支電筒、一支鐵勾、一個面罩、一個望遠鏡、一個六角匙及50條鐵枝，被告准以500港元保釋。

21歲報稱無業的女被告鄭欣雪，被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，即本月12日在灣仔堅拿道西管有一樽懷疑是機油的黑色液體，一個打火機和2對手套，控方指警方目睹被告將一樽機油掉到地上，懷疑她想縱火，惟辯方稱機油一向是作潤滑用途而非助燃，裁判官批准她以現金1萬港元及母親的2000港元人事擔保外出。

22歲裝修判頭徐煒榤，被控管有攻擊性武器及管有危險藥物兩罪，控罪指他於本月12日在銅鑼灣駱克道至景隆街交界，非法攜有一把𠝹刀、9塊刀片、兩盒鐵釘、兩把鑿及「危險藥物」，據悉警方並未檢驗涉案危險藥物的種類，現場搜獲是一包啡色粉末。裁判官批准被告以現金5000港元及母親的5000港元人事擔保外出。