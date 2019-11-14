政Whats噏：受拉布潮影響　禁蒙面法無法延展審議期限

立法會喺7月時因為大樓遭破壞而提早休會，雖然上月中如期復會，不過就出現拉布潮，搞到好多工作都受影響，其中備受爭議嘅《禁止蒙面規例》小組委員會，就因為拉布而搞到申請唔到延展審議期限。換言之，規例會按政府版本通過，之後民主派議員所提出嘅修訂將會作廢。

話說有關規例係以「先訂立，後審議」方式訂立，立法會可以喺28日內修訂法例，審議期限就喺噚日(13日)屆滿。小組委員會主席可以喺審議期限前，向立法會提出延展，一旦通過就可以延展多21日。由於延展議案喺立法會議程上排得比較後，再加上有議員喺噚日同今日(14日)嘅會議上提出急切質詢同埋休會待續，因此直至今個星期會議結束前，小組委員會主席黃定光(象哥)都申請唔到延展。

由於延展唔到審議期限，所以無論政府或議員即使提出修訂，都改變唔到規例。象哥就話本身諗住延展到，仲準備好發言稿添。雖然依家個會似乎冇乜用，但象哥就話嚟緊下周一(18日)嘅會議都會照繼續開，因為會議未曾進入逐字審議階段，所以要畀政府喺會上解釋條文，但之後會唔會繼續開就唔知喇。