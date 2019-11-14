28人涉中環非法集結被控　准保釋須守宵禁令

前日(12日)有市民號召午飯時段在商業區「快閃」，中環多處有人堵路。警方在驅散聚集於德輔道中的人群時，拘捕21男7女，其中包括屯門區議會候選人羅焯勇。該批28人被控非法集結、身處非法集結時使用蒙面物品、管有危險藥物、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具及未能出示身份證等罪。

案件今(14日)在西九龍法院提訊，眾被告暫毋須答辯。案件押後至明年2月6日，以便警方進一步調查。各被告准以3000至5000港元保釋外出，不得離港，且須遵守宵禁令、每星期到警署報到一次等。另有3名被告因留院治療及未能提交住址證明，准延後上庭。

控罪指，28人同被控於本月12日在中環畢打街近德輔道中一帶參與非法集結。其中26人被控在上址身處非法集結時，使用蒙面物品，即面巾或口罩。部分被告涉其他控罪，例如被控管有大麻捲煙、管有啡黑色錘仔、管有黑色噴漆、未能出示身份證明文件等。

辯方透露，22歲被告羅焯勇是社工，正競選區議會選舉。羅焯勇是今年區議會選舉屯門景興選區候選人，其對手包括劉幸兒和陳有海。此外，其中一名被告為29歲的韓寶生，與早前網上盛傳於8月31日太子站「被失蹤」的示威者韓寶生同名，惟辯方律師未能確認是否同一人。