政Whats噏：政府社交平台做得差　黃錦星被批離地

政府成日都話要大搞創新，所以好多政府部門甚至係司局長都有開Facebook專頁，方便佢哋可接觸一眾網民，不過只有少數幾個專頁可以得到多啲網民讚好(Like)，其餘都悶到爆。立法會議員鄭泳舜(Vincent)就頂唔住頸，鬧爆政府做得唔好，仲點名環境局局長黃錦星「離地到離地」。

Vincent今日(14日)喺立法會上提到，自己每個星期至少會幫自己嘅專頁更新3次，批評政府部門開完個專頁，並無好好咁經營，甚至提到有個別專頁曾經連續廿幾日都無更新過，花咁多錢請人管理就乜都唔做。佢覺得政府應該要好好善用呢啲平台，建議唔同嘅政府部門可以就住一啲社會依家最關心嘅議題多啲發聲。

雖則有個別嘅官員好善用fb專頁，但Vincent就特別點名批評黃錦星，話黃喺星期日(10日)出咗篇貼文講去咗大嶼山行山，批評係「離地到離地」。

睇番黃錦星當日上載嗰幾張相，見佢一身「行山look」擺好晒Pose咁影相，又喺度硬銷緊走塑，睇怕佢剩係顧住自己嗰瓣，其他都唔上心喇！