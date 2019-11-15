另闢蹊踁教導特殊學習童　新晉教師重質不重獎

育人是百年大計，教育有特殊需要的學童，需要更多耐性與韌力。在福德學校任教英文科的許詩蘊獲頒今年的「司徒華獎」新晉教師獎。許任教的學校有不少自閉、過度活躍等特殊學習需要學童，初期她亦因未教過SEN學生而苦無對策，但憑著對教學的熱誠及無比耐性，摸索出「SEN（特殊學習需要）的小朋友可能成長得慢點」，其後另闢蹊踁教導學童，取得不錯成績。

許老師擔任小學老師5年，而任教的學校有不少患有自閉症、過度活躍症和讀寫障礙的學生，初時她亦感很不習慣，經過多與家長溝通，課後多看與SEN學童相關的書籍後，漸漸克服問題。許老師曾因外貌年輕而遭家長質疑，如有家長質疑：「我有個女都同你（許）差唔多大」，但她深信努力可說服家長。

她指出，不少SEN學生專注力較弱，影響日常課堂學習進度，故將工作紙改變為多項選擇題，設立網上頻道，拍攝英語故事或有關SEN學生的短片，讓學生有更多渠道學英文，許又推薦幾名SEN學生參加朗誦比賽，她說：「我唔要求佢哋攞高分，只希望他們enjoy the show（享受比賽）。」就讀小5的項賢患有自閉症，以往朗誦時眼神飄忽、表現不自在，去年他參加了校際朗誦比賽，雖沒獲獎，但許說：「他能夠完成朗誦，對我來說已是獲獎。」