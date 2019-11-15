13歲聽障少女成小提琴高手　品學兼優獲嘉獎

嚴重聽障沒成為13歲學生蘇家寶追求卓越的絆腳石，她不但克服難以辨識高頻聲音的困難，考獲7級小提琴資格，更成為香港青少年管弦樂團的一分子。今年升中時，她又憑優異成績入讀中西區傳統名校聖士提反女子中學，成功證明聽障兒童亦絲毫不遜色於健聽學生。她的表現獲得司徒華教育基金舉辦第八屆「好學生‧好老師」表揚。

基金今年的頒獎禮會嘉獎12位得獎老師及學生，來自九龍灣聖若翰天主教小學的蘇家寶是其中一名得獎學生，她在3歲8個月大時被測出嚴重弱聽，一度需要旁人在耳旁大喊才可聽見，導致其語言能力及學業程度遠遠落後同齡孩子。英語部分發音屬於高頻聲音，家寶更只能依靠讀唇依稀拼湊出正確讀音。

面對重重難關，蘇母及家寶並未放棄，天性樂觀、又具非凡毅力的家寶於5歲多時在左耳植入人工耳蝸，透過在家練習對話增加語言能力，讀書時，更選擇入讀設有手語老師的主流小學，以便更好地融入社群。家寶說，「手語是聽障人士的母語，我有時聽不清楚教學內容，就會看手語老師的翻譯」，以達致良好學習效果。家寶的手語老師陳希朗表示，家寶學習主動積極，亦時常練習聆聽及說話技巧，校內成績向來名列前茅。

家寶同時樂於挑戰自我，主動提出學習小提琴。她指自己難以準確辨識音準，需時刻依靠調音器才能判斷音準，在考取5級小提琴資格時，就曾因應考曲目的速度太快而一度考慮放棄。她表示，當時閱畢有關貝多芬生平的書本後，自己才重新振作起來，認為他中途失聰，遠較自己辛苦及不幸，但仍能克服困難，十分敬佩他。

另外，家寶在進入管弦樂團前鮮有合奏機會，初時因難以跟隨團體節奏感到吃力，但她毫不氣餒，每天放學後加緊練習，最終成為其中一名出色的小提琴手。除了小提琴外，家寶興趣廣泛，近日更考獲鋼琴5級資格，並醉心於學習劍擊。蘇母憶述家寶年幼時的話語：「雖然我天生有缺陷，但我會加倍努力」，指自己亦很欣賞女兒堅毅的性格。