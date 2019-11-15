東方日報A1：暴亂連堵4日　香港經脈盡斷

反對修訂《逃犯條例》示威者連續第四日堵塞全港多區道路，市民出行大受影響，新界東北及大埔居民出入九龍必經的「命脈」吐露港公路，被在中大校園內佔盡地利的暴徒用雜物「截斷」來回行車線已逾七十二小時；加上示威者連日來四處投擲汽油彈縱火，到處肆意破壞商舖，又向政見不同的市民任意「私了」，無法無天。國家主席習近平昨就香港局勢表明嚴正立場，指香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治及社會秩序，而止暴制亂、恢復秩序，是香港當前最緊迫任務，中方堅定支持政府施政及香港警方嚴正執法。

昨日本港交通繼續陷入「半癱」狀態，窩打老道、紅隧、干諾道中等多條主要幹道，遭示威者反覆用雜物堵塞；作為本港集體運輸骨幹的港鐵，亦有多條鐵路線未能提供正常服務，東鐵線初期只有列車來往大圍站至紅磡站，及後有人向紅磡至旺角站路軌投擲最少兩次汽油彈，令到該線僅餘行車路段的服務亦受影響。

暴徒佔據行為影響最嚴重的要數癱瘓吐露港公路。自本周一（11日）早上約八時起，大批暴徒開始霸佔中文大學校園對開的二號橋，由於該橋橫越吐露港公路及東鐵線大學站附近路軌，暴徒將大量雜物從橋上推落吐露港公路，起初仍有防暴警察到場清理路障，但隨着警方撤退，吐露港公路來回方向交通自當晚接近十時起被徹底中斷，至今已逾七十二小時。

截至昨日，大批示威者仍在中大二號橋留守，更搭建高台充作「哨崗」，觀察橋下的吐露港公路情況。昨日日間一度有駕駛者嘗試取道吐露港公路附近的科學園路，由大埔前往沙田。由於科學園路旁邊的生物科技路直駁中大二號橋，當暴徒發現有人想「暗度陳倉」，旋即趕到該處架設路障，甚至縱火，勢要令人無路可走。

另一邊廂，中大校園「四條柱」外的大埔公路馬料水段，昨日仍被多重路障圍封，不少市民跨過路障，從大埔公路方向步行前往沙田火炭方向。有市民稱需前往威爾斯親王醫院探病，因所有道路已封，只好選擇乘搭小巴到最近的大埔公路，再步行半小時前往威院；有年邁長者氣憤，邊走邊鬧：「我依家就行上廣州籌款救香港！」

交通命脈被人截斷，市民由九龍入大埔需要「兜大圈」，取道西九龍走廊接駁三號幹線，於元朗凹頭轉入新田公路，再接駁粉嶺公路，然後於康樂園轉入大埔南一帶；又或者先到達荃灣，然後取道荃錦公路上大帽山，再接駁林錦公路才能到達大埔，然而荃錦公路屬於山路，只有兩條不分隔行車線，路窄多彎，十分考驗司機技術，一旦發生意外將會嚴重塞車。

香港汽車會會長李耀培表示，示威者佔有地利，即使警方清除吐露港公路上的路障，他們很容易便能從二號橋上拋下雜物再堵路，而且吐露港公路是快速公路，就算雜物小如電芯亦能引發嚴重車禍。他批評，連日來多條主要幹道被人堵塞，但港府似乎只靠警方去不斷清除路障，未有反映各部門有協調，例如運輸署在主要幹道被堵塞後，未有向駕駛者交代有哪些替代道路可用，亦沒有派人維持替代道路的交通暢通，「港府係責無旁貸，要做啲嘢，但駕駛者見到嘅係港府應變好弱。」

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