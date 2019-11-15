探射燈：新界農地僭建　屢見不鮮

東涌有人於農地上違規放置貨櫃居住或經營店舖，相關情況於新界地區屢見不鮮。地政總署去年接獲約4200宗懷疑未經批准構築物的投訴，當中約2700宗佔用政府土地，約1500宗為私人農地上搭建未經批准的構築物。

東網早前發現，有人於上水一幅農地違規放置約10間貨櫃屋，闢作「水貨城」，用以存貨及分發貨物，頂部更裝上太陽能板自給自足；屯門有鄉村擺放兩層高的貨櫃組合屋，提供7間劏房出租，供學生和基層家庭入住；上水亦有燒烤場以貨櫃屋作為「VIP房」，提供麻雀枱、卡拉OK等娛樂設施予食客租用。地政總署已證實上述地點的貨櫃屋均屬未經批准的違契構築物。

執業大律師陸偉雄指，農地的主要用途應為耕作。根據土地契約，未經批准任何人不得在農地上搭建構築物，包括貨櫃屋，不論其用途是居住、零售、儲物亦屬違法。他指有人以磚頭將貨櫃「離地」以為可以逃避執法，其實是自欺欺人。地政總署可向土地業權人發出警告信、釘契，甚至引用《政府土地權（重收及轉歸補救）條例》重收土地。

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