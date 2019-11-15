探射燈：東涌無公眾街市　居民捱貴餸

東涌區內一直未有公營街市，令居民長期「捱貴餸」，為對抗高物價的東涌私營街市，有人以貨櫃屋改建雜貨店經營。有團體調查發現東涌私營街市物價，較市區同類食品貴約30%。去年施政報告計劃於東涌興建公營街市，但一直「只聞樓梯響」，團體建議政府設立臨時街市，以解居民燃眉之急。

東涌現時只有逸東、富東及迎東三個私營街市，其中逸東街市前年「豪裝」後租金急升，現時月租由近2萬港元至7萬多港元不等，較公眾街市2800元至4100港元的租金貴最高25倍。監察公營街市發展聯盟去年調查發現，逸東街市整體售價較楊屋道街市貴10%，而富東街市整體平均貴近20%。

東涌社區發展陣線組織幹事陳淑淇指，東涌多條屋邨開邨之初有大量流動小販，現仍有零星「走鬼檔」，反映區內零售設施未能滿足需求。她指，現時東涌私營街市內的檔口，從供貨至零售均由集團壟斷，價錢和選擇都不夠多元化。居民為節省車費和時間較少跨區買餸，只好「食少啲」。她建議政府在公營街市建成前推展臨時街市，並研究於閒置地設立墟市，為基層提供創業及就業機會階梯。

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