探射燈：地署執法懶懶閒　東涌地霸無王管

非法霸佔官地和於農地上搭建違契構築物的問題不斷惡化，東涌多幅未發展的土地淪為無王管地帶，有人於舊批農地上以貨櫃屋改建雜貨店，專門招待南亞裔同鄉；又有人違規放置貨櫃屋居住。毗鄰的官地更被人以卡板、竹枝等劃分，進行非法開墾，儼如私人後花園。有立法會議員直指，有關部門執法不力，除要取締舊有黑點，亦應阻止新的違規情況。

東涌馬灣涌村附近有不少私人農地，有人以貨櫃改建成南亞雜貨店，貨櫃頂部鋪設大型帆布，門口以布簾遮掩，未有任何招牌，店內南亞婦女正排隊購物，1名中年南亞男子負責收錢，層架擺放蔬果及東南亞食品。有地區人士表示，2016年為對抗逸東街市大幅加租，有馬灣涌村原居民於該地建立小型墟市，但一直未能取得食環署牌照，加上居民新鮮感不再，不少檔主無奈離場，如今只剩下南亞人士經營。

附近沙咀頭停泊多艘漁船和舢舨，不少人以船為家，岸上更恍如私人碼頭，搭建平台及建造「水上屋」擺放家具、桌椅等。附近的土地則以卡板、竹枝和帳篷等雜物闢出10多幅小型空間，部分打造成私家蕉林或非法開墾種植農作物，惟離島地政處已豎立多塊告示，標明該地屬「政府土地」。

根據「地理資訊地圖」，逸東邨附近有20多幅舊契農地，被官地和小徑包圍，部分地段被叢林遮蔽。有人於農地上擺放以貨櫃改建成的住所，加裝冷氣機、窗戶等設施，屋內至少有1名年約60歲男子居住。

為處理非法霸佔政府土地和私人農地上違契構築物，地政總署今年7月成立90人的特別行動專責組，專責處理土地管制及執行契約條款行動，初步鎖定100幅位於屯門、元朗及北區，2年內分階段執法。

「政府係責無旁貸。」立法會議員謝偉銓指，霸官地的情況存在已久，政府未有善用創新科技積極執法，人手亦見不足。謝認為地政總署的專責組可先處理面積較大的黑點，但同時需阻止新的違規情況，特別是霸地居住問題，否則屆時收地時所付出的公帑和人手更多。

地政總署證實，離島地政處早前在上述舊契農地發現有未經批准的構築物，違反地契條款，遂向業權人發出警告信，由於業權人沒有於限期前糾正，已遭地政處「釘契」。同時，涉事政府土地上設有臨時構築物、貨櫃和一些雜物，亦有非法耕種情況，該署將根據法例採取執管行動。

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